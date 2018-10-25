Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку.
Дивися повний текст Суд заарештував заступницю голови Ощадбанку.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:30
Суд заарештував заступницю голови Ощадбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд заарештував заступницю голови Ощадбанку.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:31
Або 1.25% від суми підозри. Чому так мало?
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