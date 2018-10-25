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Суд заарештував заступницю
голови Ощадбанку

Суд заарештував заступницю голови Ощадбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:30

Суд заарештував заступницю голови Ощадбанку

Пропонуємо до обговорення:
Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку.

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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:31

підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів ...
суддя вирішив призначити альтернативу у 7 мільйонів гривень застави

Або 1.25% від суми підозри. Чому так мало?
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