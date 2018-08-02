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У США протестували
безпілотник-біплан на сонячних...

У США протестували безпілотник-біплан на сонячних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:19

У США протестували безпілотник-біплан на сонячних...

Пропонуємо до обговорення:
Американський стартап UAVOS провів випробування прототипу висотного безпілотника-біплана ApusDuo.

Дивися повний текст У США протестували безпілотник-біплан на сонячних панелях (відео).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:19

А ночью он будет питаться от солнечных лучей отраженных луной.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:27

p_a_l
  p_a_l написав:А ночью он будет питаться от солнечных лучей отраженных луной.

Вы не внимательно читали. Может летать несколько месяцев , т.е пока не кончится полярное лето.

Может ещё за солнцем лететь со скоростью около 1200 км в час в средней полосе.
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