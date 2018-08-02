Американський стартап UAVOS провів випробування прототипу висотного безпілотника-біплана ApusDuo.
Дивися повний текст У США протестували безпілотник-біплан на сонячних панелях (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:19
У США протестували безпілотник-біплан на сонячних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США протестували безпілотник-біплан на сонячних панелях (відео).
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:27
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|