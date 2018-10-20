У 2018-му ввезення електромобілів було звільнено від усіх податків.
Дивися повний текст Водіїв електромобілів можуть позбавити обіцяних пільг - експерт.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:21
Водіїв електромобілів можуть позбавити обіцяних пільг -...
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Дивися повний текст Водіїв електромобілів можуть позбавити обіцяних пільг - експерт.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:21
Еще никто не видел электромобили на евробляхах? Скоро будем посмотреть.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:16
p_a_l
Навряд-чи. Просто продовжимо їздити на американських битках. Адже акциз та ПДВ від 0 = 0.
Відміна цих пільг, просто прибере конкуренцію у Автоентерпрайса. І кому це вигідно?
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