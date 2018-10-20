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Водіїв електромобілів можуть
позбавити обіцяних пільг -...

Водіїв електромобілів можуть позбавити обіцяних пільг -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:21

Водіїв електромобілів можуть позбавити обіцяних пільг -...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018-му ввезення електромобілів було звільнено від усіх податків.

Дивися повний текст Водіїв електромобілів можуть позбавити обіцяних пільг - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:21

Еще никто не видел электромобили на евробляхах? Скоро будем посмотреть.
p_a_l
 
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p_a_l
Навряд-чи. Просто продовжимо їздити на американських битках. Адже акциз та ПДВ від 0 = 0.
Відміна цих пільг, просто прибере конкуренцію у Автоентерпрайса. І кому це вигідно?
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:11

  p_a_l написав:Еще никто не видел электромобили на евробляхах? Скоро будем посмотреть.

:D
На Кубе "это" видят каждый день.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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