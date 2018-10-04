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lifecell у січні-вересні
збільшив чистий збиток на 76%

lifecell у січні-вересні збільшив чистий збиток на 76%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:22

lifecell у січні-вересні збільшив чистий збиток на 76%

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор lifecell у січні-вересні 2018 року збільшив чистий збиток на 76% - до 570,5 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:22

В связи с подорожанием тарифов, должна выручка падать. Вот например я. Имел 2-е карты Киевстар и Водафон. Киевстар не основная.
Сейчас у киевстара минимум 75 грн.

Короче поменял на 3моб. У него вообще нет абонплаты и звонки дешёвые с посекундной тариф.
В результате сейчас плачу меньше, чем до подорожания. А операторы ещё вложились в лицензии.
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