Мобільний оператор lifecell у січні-вересні 2018 року збільшив чистий збиток на 76% - до 570,5 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:22
lifecell у січні-вересні збільшив чистий збиток на 76%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell у січні-вересні збільшив чистий збиток на 76%.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:22
В связи с подорожанием тарифов, должна выручка падать. Вот например я. Имел 2-е карты Киевстар и Водафон. Киевстар не основная.
Сейчас у киевстара минимум 75 грн.
Короче поменял на 3моб. У него вообще нет абонплаты и звонки дешёвые с посекундной тариф.
В результате сейчас плачу меньше, чем до подорожания. А операторы ещё вложились в лицензии.
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