У ДФС розповіли, як подавати звітність та сплачувати ЄСВ

Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:29

Лучше разъясните предпринимателям-упрощенцам почему налоги зависят от минималки, а максимальные суммы выручки нет.

Например для второй группы максималка 1,5 миллиона. Если выручка свыше этой суммы то нельзя вести деятельность в этой второй группе. А если выручка превышает 1 миллиона, то необходимо вести деятельность только с рро.

Уже и минималка повысилась в несколько раз, а максимальную выручку все никак не повысят.

Это так запланировано? Это борьба с упращенкой?



Для первой группы вообще смешно. Выручка не более 300000 грн в год. Это 25000 грн в месяц. Кто нибудь знает сумму аренды помещения на рынке в месяц? И как ее отбыть и что то заработать и не превысив при этом 25 штук гривен?