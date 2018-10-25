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У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:11
Пропонуємо до обговорення:
Ці ставки будуть дійсні з 1 січня 2019 року
Дивися повний текст У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість - КМДА
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:11
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