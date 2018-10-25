Ці ставки будуть дійсні з 1 січня 2019 року
Дивися повний текст У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість - КМДА.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:11
У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість - КМДА.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:24
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:07
а как насчёт того что новые ставки должны приниматся не менее чем за 6 месяцен до начала их действия?...
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