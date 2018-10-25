RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві почнуть діяти нові
ставки податку на нерухомість...

У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:11

У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
Ці ставки будуть дійсні з 1 січня 2019 року

Дивися повний текст У Києві почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість - КМДА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85261
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:11

Абздец полный. Где найти этот статус здания?
p_a_l
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:24

  p_a_l написав:Абздец полный. Где найти этот статус здания?


А за правильный статус придется доплатить 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5582
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2762 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:07

а как насчёт того что новые ставки должны приниматся не менее чем за 6 месяцен до начала их действия?...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 06.08.08
Подякував: 208 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові євробонди України в перший день після розміщення...
R2 » П'ят 26 жов, 2018 17:33
1 29
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 17:33
sngorlov
У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю 1, 2
R2 » Сер 24 жов, 2018 11:13
17 571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 12:59
Gippo
День фінансів, 25 жовтня: рішення щодо облікової ставки,...
R2 » П'ят 26 жов, 2018 07:09
2 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 11:16
aaalena877

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62946)
26.10.2018 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.