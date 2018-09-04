Національний банк України прогнозує зниження тиску трудової міграції українців на зростання заробітних плат в наступному році.
Дивися повний текст НБУ дав прогноз щодо трудової міграції на 2019 рік.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:22
НБУ дав прогноз щодо трудової міграції на 2019 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ дав прогноз щодо трудової міграції на 2019 рік.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:22
Або в НБУ залишилися низькокваліфіковані кадри, або чекають на зовнішні інвестиції. Але, навряд-чи тиск на зп зменшиться, доки за бугром буде зп буде в 3-10 разів вище ніж тут.
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