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Експрес до аеропорту «Бориспіль»
виїхав у перший рейс (фото)

Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:18

Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)

Пропонуємо до обговорення:
25 жовтня відбувся перший тестовий рейс експреса «Київ-Пасажирський»-«Бориспіль-аеропорт».

Дивися повний текст Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:18

Цену откорректируйте, а то полупустые поезда будут ездить.

UBER + VISA = 50% скидка в аэропорт.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:46

На сколько пятаков сей пепелац? Хватит хоть пассажиров одного 737 перевезти?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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