25 жовтня відбувся перший тестовий рейс експреса «Київ-Пасажирський»-«Бориспіль-аеропорт».
Дивися повний текст Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото).
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:18
Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)
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Дивися повний текст Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото).
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:18
Цену откорректируйте, а то полупустые поезда будут ездить.
UBER + VISA = 50% скидка в аэропорт.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:46
На сколько пятаков сей пепелац? Хватит хоть пассажиров одного 737 перевезти?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:45
Это по-нашему, по-бразильски (с)
Чтобы ни сделали - все не так. Одно критиканство.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:45
И как показывает практика, громче всех критикуют те, кто ничего в жизни толкового не сделал.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:07
Rainbow
Только что посмотрел - убер от вокзала до аэропорта будет стоить 400 гривен (карточка виза), ехать будет 50 минут. По-моему такой поезд - однозначный вин. 35 минут это очень неплохо для реалий Киева.
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