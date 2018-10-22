Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)

Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:36

justmynk написав: Rainbow

Только что посмотрел - убер от вокзала до аэропорта будет стоить 400 гривен (карточка виза), ехать будет 50 минут. По-моему такой поезд - однозначный вин. 35 минут это очень неплохо для реалий Киева. Только что посмотрел - убер от вокзала до аэропорта будет стоить 400 гривен (карточка виза), ехать будет 50 минут. По-моему такой поезд - однозначный вин. 35 минут это очень неплохо для реалий Киева.

Они не конкуренты такси, точнее лишь отчасти. Оболонь, Подольский район, Троещина, Дарница (за исключением прилегающей к Дарн. вокзалу рембазы и старой Дарницы), Теремки и Харьковский - все мимо этого "экспреса". Он для них элементарно не удобен. Такси на 2-3 человека, при стоимости проезда в 200-250 грн с Левого берега уже выходит на сопоставимую стоимость проезда и однозначно удобнее.Они конкуренты Скайбасу и только. Даже по стоимости то же самое.ИМХО, с таким начальным подходом этот проект мертворожденный. А запустить по электрифицированной жд ветке дизель-вагон - это вообще "от большого ума"Туда надо было тянуть ветку метро, по типу участка Гидропарк-Лисова, с прямым выходом прямо в терминал в АП и на другом конце Дарницком вокзале, пересадочной станцией на зеленой ветке. Могли бы ее концессионной сделать, даже и по 3 доллара за проезд, китайцы бы за год-два забабахали аж бегом.