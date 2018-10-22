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Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:05
Dimar написав: EKO написав:
Они не конкуренты такси, точнее лишь отчасти.
Так и запишем: раз не конкуренты такси - отменить на***. И вообще ничего делать не надо. Не конкуренты ж. Тьфу блин нытики одни.
Вообще-то если ж/д траспорт проигрывает такси по всем пунктам - то это реально мертворожденный проект. Только глупец может на "какашки" говорить "конфетка", ведь свои же.
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