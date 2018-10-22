RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експрес до аеропорту «Бориспіль»
виїхав у перший рейс (фото)

Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:05

  Dimar написав:
  EKO написав:Они не конкуренты такси, точнее лишь отчасти.

Так и запишем: раз не конкуренты такси - отменить на***. И вообще ничего делать не надо. Не конкуренты ж. Тьфу блин нытики одни.

Вообще-то если ж/д траспорт проигрывает такси по всем пунктам - то это реально мертворожденный проект. Только глупец может на "какашки" говорить "конфетка", ведь свои же.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2237
З нами з: 03.08.10
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aalexz і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Будівництво Повітряного експресу в Бориспіль вийшло на...
R2 » Сер 24 жов, 2018 15:25
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 15:26
Тракторист
У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото) 1, 2
R2 » Пон 22 жов, 2018 17:05
13 654
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 13:43
sal
Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт...
R2 » П'ят 05 жов, 2018 13:16
4 198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 10:57
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4860)
26.10.2018 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.