Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)

Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:57

summacut написав: На сколько пятаков сей пепелац? Хватит хоть пассажиров одного 737 перевезти? На сколько пятаков сей пепелац? Хватит хоть пассажиров одного 737 перевезти?

Rainbow написав: Цену откорректируйте, а то полупустые поезда будут ездить.



UBER + VISA = 50% скидка в аэропорт. Цену откорректируйте, а то полупустые поезда будут ездить.UBER + VISA = 50% скидка в аэропорт.

нет конечно, что-то около 90 мест, так что на один самолет будет один трамвай (пардон, дизельный рельсовый автобус) и еще скайбас, и все это забитое битком, а если как тут кто-то писал, разгружаются "5 бортов одновременно" то ...нет убер+виза=нет желающих на заказы в аэропорт, поедете другим такси, такова жизнь...кстати, выше пост, что убер с 50% скидки за 400 грнтак вот уклон без никаких скидок за 365грн (400грн с надбавкой за вечер/пробки) маршрут ЖД Киев-Пассажирский (Вокзальная площадь, 1) -- Аэропорт Борисполь, Терминал Д , вот прямо сейчас посчитал сайт "Уклон". Еще раз про убер и его акции и его скидки, и про нет желающих по акции - тоже не из моей головы, было интервью с водителями убера при аналогичной акции с ж/д воказала в Харькове - так они просто не брали заказы с вокзала и все...