Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)

Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:44

corine

В статье нет ГЛАВНОГО:

1. Размер снижения стоимости проезда.

2. Размер З/П у персонала

3. Размер прибыли - время погашения кредита на строительство проекта.

4. Размер повышения ликвидности в районах попавших под обслуживание данного транспорта.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.