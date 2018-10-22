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Експрес до аеропорту «Бориспіль»
виїхав у перший рейс (фото)

Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:05

  Dimar написав:
  EKO написав:Они не конкуренты такси, точнее лишь отчасти.

Так и запишем: раз не конкуренты такси - отменить на***. И вообще ничего делать не надо. Не конкуренты ж. Тьфу блин нытики одни.

Вообще-то если ж/д траспорт проигрывает такси по всем пунктам - то это реально мертворожденный проект. Только глупец может на "какашки" говорить "конфетка", ведь свои же.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:57

  summacut написав:На сколько пятаков сей пепелац? Хватит хоть пассажиров одного 737 перевезти?
нет конечно, что-то около 90 мест, так что на один самолет будет один трамвай (пардон, дизельный рельсовый автобус) и еще скайбас, и все это забитое битком, а если как тут кто-то писал, разгружаются "5 бортов одновременно" то ...
  Rainbow написав:Цену откорректируйте, а то полупустые поезда будут ездить.

UBER + VISA = 50% скидка в аэропорт.

нет убер+виза=нет желающих на заказы в аэропорт, поедете другим такси, такова жизнь...
кстати, выше пост, что убер с 50% скидки за 400 грн
так вот уклон без никаких скидок за 365грн (400грн с надбавкой за вечер/пробки) маршрут ЖД Киев-Пассажирский (Вокзальная площадь, 1) -- Аэропорт Борисполь, Терминал Д , вот прямо сейчас посчитал сайт "Уклон". Еще раз про убер и его акции и его скидки, и про нет желающих по акции - тоже не из моей головы, было интервью с водителями убера при аналогичной акции с ж/д воказала в Харькове - так они просто не брали заказы с вокзала и все...
corine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:44

corine
В статье нет ГЛАВНОГО:
1. Размер снижения стоимости проезда.
2. Размер З/П у персонала
3. Размер прибыли - время погашения кредита на строительство проекта.
4. Размер повышения ликвидности в районах попавших под обслуживание данного транспорта.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:54

Re: Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (ф

  EKO написав:Они не конкуренты такси, точнее лишь отчасти. Оболонь, Подольский район, Троещина, Дарница (за исключением прилегающей к Дарн. вокзалу рембазы и старой Дарницы), Теремки и Харьковский - все мимо этого "экспреса". Он для них элементарно не удобен. Такси на 2-3 человека, при стоимости проезда в 200-250 грн с Левого берега уже выходит на сопоставимую стоимость проезда и однозначно удобнее.
Они конкуренты Скайбасу и только. Даже по стоимости то же самое.

Интересно, сколько едет днем такси с правого берега до АП Борисполь? 1 час? 2 часа? 3 часа?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:13

  BIGor написав:
  EKO написав:Они не конкуренты такси, точнее лишь отчасти. Оболонь, Подольский район, Троещина, Дарница (за исключением прилегающей к Дарн. вокзалу рембазы и старой Дарницы), Теремки и Харьковский - все мимо этого "экспреса". Он для них элементарно не удобен. Такси на 2-3 человека, при стоимости проезда в 200-250 грн с Левого берега уже выходит на сопоставимую стоимость проезда и однозначно удобнее.
Они конкуренты Скайбасу и только. Даже по стоимости то же самое.

Интересно, сколько едет днем такси с правого берега до АП Борисполь? 1 час? 2 часа? 3 часа?

на правом берегу расположено 7 районов... например с Контрактовой площади (Подол) такси до аэропорта Борисполь как правило 40-45 минут (растояние 39 км)...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:33

  Тракторист написав:
  BIGor написав:
  EKO написав:Они не конкуренты такси, точнее лишь отчасти. Оболонь, Подольский район, Троещина, Дарница (за исключением прилегающей к Дарн. вокзалу рембазы и старой Дарницы), Теремки и Харьковский - все мимо этого "экспреса". Он для них элементарно не удобен. Такси на 2-3 человека, при стоимости проезда в 200-250 грн с Левого берега уже выходит на сопоставимую стоимость проезда и однозначно удобнее.
Они конкуренты Скайбасу и только. Даже по стоимости то же самое.

Интересно, сколько едет днем такси с правого берега до АП Борисполь? 1 час? 2 часа? 3 часа?

на правом берегу расположено 7 районов... например с Контрактовой площади (Подол) такси до аэропорта Борисполь как правило 40-45 минут (растояние 39 км)...


Днем. Такси должно ехать днем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 02:20

Re: Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (ф

В тот период суток когда по городу пробки-тянучки, поезд все-таки удобнее. Кроме того, если по времени удобно подстраивается городская электричка, то добавляются еще окрестные станции. Но она ходит лишь утром 6-10 и вечером 16-21 (примерно)
По цене стоило бы подумать над концепцией "билет для 2/3/4 человек" со скидкой.
Если будет толковый переход из аэропорта на станцию, очень удобно для прилетающих иностранцев. Еще и 3 евро цена. В Стокгольме экспресс аэропорт-центр около 27 евр. при цене метро 3 евро. (цены примерно, уже ощутимо давно там не был)

возможные факапы, по опыту городской
Я читал как сразу рассчитывают имеющиеся в наличии составы по времени езды и прикидывают интервал. Хотя бы один должен торчать в запасе. Pesa или не pesa, a sh*t happens. А здесь цена опоздания чуток выше, нежели "электричка не пришла, опоздал на работу". Хоть и запас времени на чекин есть.
С приоритетами нужно разобраться. Когда городская пропускает всякие грузы или пассажирские, иногда это занимает прилично минут. Обидно опоздать на летак из-за чрезвычайно важного вагона (ну по крайней мере важнее этого аэропорт-экспресса) с песком.
Аэропортовские таксисты могут расстрелять из гранатомета или подпилить рейки. ))
galex
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 02:27

если таки запустят - то молодцы!!!
особенно если цену сделают хотя бы в 2-3 раза дешевле чем у зажравшихся скайбассов
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:12

  uaprofi написав:если таки запустят - то молодцы!!!
особенно если цену сделают хотя бы в 2-3 раза дешевле чем у зажравшихся скайбассов

разница минимальна: автобус до вокзала 100 грн., поезд 80 грн.
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 00:37

  Sommer написав:
  Тракторист написав:
  BIGor написав:Интересно, сколько едет днем такси с правого берега до АП Борисполь? 1 час? 2 часа? 3 часа?

на правом берегу расположено 7 районов... например с Контрактовой площади (Подол) такси до аэропорта Борисполь как правило 40-45 минут (растояние 39 км)...


Днем. Такси должно ехать днем.


Днем. Отвечаю. Днем с Подола до Харьковской площади доехать можно за 20 минут. С Петровки за 25, с Оболони за 30-35, Виноградарь - 50.
+15 минут по Бориспольской трассе добавьте.
Всегда в запасе есть несколько вариантов и, минимум по одному их них можно без проблем доехать. Самый быстрый - вдоль Днепра и по Дарницкому мосту, который практически всегда проездной.
Ночью, после 23-00, когда было очень надо, доехал с АП до ЖД за 30 минут.
Да, есть проблемные часы, с 8 до 10 и с 17 до 19, но даже они, в основном, касаются Южного моста.

По моему, даже рядом не сравнимо для семьи или компании из 2-3 человек, с пердежом с чимуданом маршруткой или пешкарусом до ждвокзала, ожидание там и, затем проезд в дизельлупе :roll:
EKO
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