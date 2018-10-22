Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)

Додано: Суб 27 жов, 2018 02:20

В тот период суток когда по городу пробки-тянучки, поезд все-таки удобнее. Кроме того, если по времени удобно подстраивается городская электричка, то добавляются еще окрестные станции. Но она ходит лишь утром 6-10 и вечером 16-21 (примерно)

По цене стоило бы подумать над концепцией "билет для 2/3/4 человек" со скидкой.

Если будет толковый переход из аэропорта на станцию, очень удобно для прилетающих иностранцев. Еще и 3 евро цена. В Стокгольме экспресс аэропорт-центр около 27 евр. при цене метро 3 евро. (цены примерно, уже ощутимо давно там не был)



возможные факапы, по опыту городской

Я читал как сразу рассчитывают имеющиеся в наличии составы по времени езды и прикидывают интервал. Хотя бы один должен торчать в запасе. Pesa или не pesa, a sh*t happens. А здесь цена опоздания чуток выше, нежели "электричка не пришла, опоздал на работу". Хоть и запас времени на чекин есть.

С приоритетами нужно разобраться. Когда городская пропускает всякие грузы или пассажирские, иногда это занимает прилично минут. Обидно опоздать на летак из-за чрезвычайно важного вагона (ну по крайней мере важнее этого аэропорт-экспресса) с песком.

Аэропортовские таксисты могут расстрелять из гранатомета или подпилить рейки. ))