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Експрес до аеропорту «Бориспіль»
виїхав у перший рейс (фото)

Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:50

Re: експрес ли

Где места для багажа?
Как одна дизель-электричка охватывает Киев?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:14

  sal написав:Где места для багажа?

вероятней всего, что поезда будут в базовой комплектации, где на багажных полках можно разместить только небольшие сумки, а с размещением чемоданов будут проблемы...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:31

Re: полки

  Тракторист написав:с размещением чемоданов будут проблемы.

Запускают поезд-трамвай с проблемами.
Какие новые технологии реализованы? что вообще нового в б/у вагоне
sal
 
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