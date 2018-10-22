Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)

Где места для багажа?
Как одна дизель-электричка охватывает Киев?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:50
Re: експрес ли
Где места для багажа?
Как одна дизель-электричка охватывает Киев?
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:14
вероятней всего, что поезда будут в базовой комплектации, где на багажных полках можно разместить только небольшие сумки, а с размещением чемоданов будут проблемы...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 15:31
Re: полки
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:42
И эти варианты легко меняются в пути и никогда во время пути не появляется пробок? Просто эталонный какой-то город получается, впору Кличко осанну петь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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