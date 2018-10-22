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Експрес до аеропорту «Бориспіль»
виїхав у перший рейс (фото)

Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (фото)
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:50

Re: експрес ли

Где места для багажа?
Как одна дизель-электричка охватывает Киев?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:14

  sal написав:Где места для багажа?

вероятней всего, что поезда будут в базовой комплектации, где на багажных полках можно разместить только небольшие сумки, а с размещением чемоданов будут проблемы...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:31

Re: полки

  Тракторист написав:с размещением чемоданов будут проблемы.

Запускают поезд-трамвай с проблемами.
Какие новые технологии реализованы? что вообще нового в б/у вагоне
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:42

  EKO написав:Днем. Отвечаю. Днем с Подола до Харьковской площади доехать можно за 20 минут. С Петровки за 25, с Оболони за 30-35, Виноградарь - 50.
+15 минут по Бориспольской трассе добавьте.
Всегда в запасе есть несколько вариантов и, минимум по одному их них можно без проблем доехать.


И эти варианты легко меняются в пути и никогда во время пути не появляется пробок? Просто эталонный какой-то город получается, впору Кличко осанну петь. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:03

  Sommer написав:
  EKO написав:Днем. Отвечаю. Днем с Подола до Харьковской площади доехать можно за 20 минут. С Петровки за 25, с Оболони за 30-35, Виноградарь - 50.
+15 минут по Бориспольской трассе добавьте.
Всегда в запасе есть несколько вариантов и, минимум по одному их них можно без проблем доехать.


И эти варианты легко меняются в пути и никогда во время пути не появляется пробок? Просто эталонный какой-то город получается, впору Кличко осанну петь. :mrgreen:


начиная с Петровки, все очень спорно. Московский часто залипает, как и центр. Я езжу на работе на городской электричке, получается 55-65 минут, если приходить примерно по расписанию. машиной меньше полутора часов почти никогда не получалось (но это не совсем день, это час пик плюс-минус полчаса). да и 15 по Бориспольской это еще писями по воде вилано. я на машине сейчас только на дачу езжу, через Гору (перед Борисполем), так здесь, как говорится, "случаи бывают разные".
galex
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:13

Re: Експрес до аеропорту «Бориспіль» виїхав у перший рейс (ф

Места для багажа над пассажирами. Если это такой PESель, как я думаю, то для особо крупногабаритного есть "клетки" у входа.
Что касается цены, здесь тоже не нужно снижать с фанатизмом. Я как-то ездил на дачу, там по многочисленным требованиям пассажиров снизили цену (весьма незначительно), в результате на этот маршрут стало выгоднее садиться тем, кто ездил ранее другим автобусом в соседнее село. В результате поездка начала напоминать банку со штротами.
Так что если выбирать между половинной заполненностью по 100 грн или полной по 50 грн, деньги те же, а вариант лучше первый. Нищеброды пусть в скайбасах давятся ))
galex
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