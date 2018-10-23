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"Укрпошта" збирається
припинити доставку пенсій у разі...

"Укрпошта" збирається припинити доставку пенсій у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:20

"Укрпошта" збирається припинити доставку пенсій у разі...

Пропонуємо до обговорення:
Також планується закрити 5-7 тисяч відділень у селах.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" збирається припинити доставку пенсій у разі непідвищення тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:20

Если человек не инвалид, то какая может быть доставка? Карта в руки и в банкомат или магазин.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:44

Rainbow Ага, много банкоматов Вы в селе видели? Их обслуживать дороже, чем пенсию доставить
heckfy2014
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:11

  Rainbow написав:Если человек не инвалид, то какая может быть доставка? Карта в руки и в банкомат или магазин.

В банкомат? В магазин? С картой в селе? Фантаст-утопист.
ЯЧитатель
 
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