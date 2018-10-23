Також планується закрити 5-7 тисяч відділень у селах.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" збирається припинити доставку пенсій у разі непідвищення тарифів.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:20
"Укрпошта" збирається припинити доставку пенсій у разі...
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Дивися повний текст \"Укрпошта\" збирається припинити доставку пенсій у разі непідвищення тарифів.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:20
Если человек не инвалид, то какая может быть доставка? Карта в руки и в банкомат или магазин.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:44
Rainbow Ага, много банкоматов Вы в селе видели? Их обслуживать дороже, чем пенсию доставить
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:11
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