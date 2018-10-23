Також планується закрити 5-7 тисяч відділень у селах.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" збирається припинити доставку пенсій у разі непідвищення тарифів.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:20
"Укрпошта" збирається припинити доставку пенсій у разі...
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Дивися повний текст \"Укрпошта\" збирається припинити доставку пенсій у разі непідвищення тарифів.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:20
Если человек не инвалид, то какая может быть доставка? Карта в руки и в банкомат или магазин.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:44
Rainbow Ага, много банкоматов Вы в селе видели? Их обслуживать дороже, чем пенсию доставить
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:11
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:57
Когда государство ни за что не отвечает и на официальном уровне старается самоустраниться и снять с себя обязанности по максимуму при любой возможности , то и чему удивляться?
Много запросов и потребностей, а взамен ноль ответственности.
Официальный девиз наших чиновников и властей всех мастей - "помоги себе сам".
Вот они себе и помогают
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:31
Пенс. фонд слышал, что платят % от суммы пенсий, как же тариф не увеличился, с ростом пенсий увеличился.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:00
Очередная пиар-акция от кандидата в президенты от ББП. Ну просто им нечего больше показать, кроме Томоса и "вмешательства" президента в процесс выдачи пенсий через Укрпочту.-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:23
Красиво жить не запретишь - зарплата гендиректора Укрпочты с надбавками составляет почти миллион гривен в месяц
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