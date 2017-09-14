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Скільки насправді киянам
доведеться доплатити за газ -...

Скільки насправді киянам доведеться доплатити за газ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22

Скільки насправді киянам доведеться доплатити за газ -...

Пропонуємо до обговорення:
Киянам, чиї будинки не обладнані лічильниками, нараховуватимуть доплату за газ за весь період відсутності гарячої води.

Дивися повний текст Скільки насправді киянам доведеться доплатити за газ - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22

Как тут не вспомнить:

После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!

Сначала отключают на лето горячую воду, вынуждая людей обзаводиться электрическими бойлерами, а затем за отсутствие горячей воды доначисляют "штрафы" за газ :) Ну это же прекрасно.

https://ubr.ua/business-practice/own-bu ... raz-303643
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:52

Прекрасно , так можно делать деньги с воздуха , а лох будет греть бойлером и дальше . Лох не мамонт - не вымрет )))
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:09

  makishin60 написав:Прекрасно , так можно делать деньги с воздуха , а лох будет греть бойлером и дальше . Лох не мамонт - не вымрет )))
"Нет покоя ни днём,ни ночью.
Ни при лунном и солнечном свете.
Мы из воздуха делаем-деньги.
Чтоб потом их пустить на ветер...."
chumakcm1430
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