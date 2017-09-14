Киянам, чиї будинки не обладнані лічильниками, нараховуватимуть доплату за газ за весь період відсутності гарячої води.
Дивися повний текст Скільки насправді киянам доведеться доплатити за газ - експерт.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22
Скільки насправді киянам доведеться доплатити за газ -...
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Дивися повний текст Скільки насправді киянам доведеться доплатити за газ - експерт.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22
Как тут не вспомнить:
После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!
Сначала отключают на лето горячую воду, вынуждая людей обзаводиться электрическими бойлерами, а затем за отсутствие горячей воды доначисляют "штрафы" за газ :) Ну это же прекрасно.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:52
Прекрасно , так можно делать деньги с воздуха , а лох будет греть бойлером и дальше . Лох не мамонт - не вымрет )))
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:09
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