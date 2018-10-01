Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.
Дивися повний текст Суд заарештував з правом застави всіх фігурантів справи про незаконне привласнення коштів \"Ощадбанку\".
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:18
Суд заарештував з правом застави всіх фігурантів справи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд заарештував з правом застави всіх фігурантів справи про незаконне привласнення коштів \"Ощадбанку\".
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:18
..украл 20млн "зелени" (570млн грн) - отдай назад 5млн, и..гуляй на все четыре стороны...ахрененная бухгалтерия в чьем-то кармане получается!!
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