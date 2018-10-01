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Суд заарештував з правом застави
всіх фігурантів справи...

Суд заарештував з правом застави всіх фігурантів справи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:18

Суд заарештував з правом застави всіх фігурантів справи...

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

Дивися повний текст Суд заарештував з правом застави всіх фігурантів справи про незаконне привласнення коштів \"Ощадбанку\".
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:18

..украл 20млн "зелени" (570млн грн) - отдай назад 5млн, и..гуляй на все четыре стороны...ахрененная бухгалтерия в чьем-то кармане получается!!
maestro71
 
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