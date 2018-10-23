Відмова перекривати кран буде трактуватися регулятором не інакше як зловживання монопольним становищем
Дивися повний текст «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:31
«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:31
Може краще заплатити борги за опалення?
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