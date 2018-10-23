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«Нафтогазу» дозволили відключати
українцям тепло за борги

«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:31

«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги

Пропонуємо до обговорення:
Відмова перекривати кран буде трактуватися регулятором не інакше як зловживання монопольним становищем

Дивися повний текст «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:31

сподіватися тут простим українцям можна тільки на передвиборчі настрої влади

Може краще заплатити борги за опалення?
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