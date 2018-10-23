Відмова перекривати кран буде трактуватися регулятором не інакше як зловживання монопольним становищем
Дивися повний текст «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:31
«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:31
Може краще заплатити борги за опалення?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:42
Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг
Не все его могут, да и не все хотят.
Намного проще разрешить ставить автономное отопление. Газ или электрику намного проще отрезать должнику и при этом все остальные жильцы не станут заложниками. Кстати оно и дешевле, не надо платить за потери в трубе, за саму кочегарку и амортизацию и ремонт труб + работяг + накрутки обслуживающей конторы. Оборудование у потребителя намного современнее и имеет больший КПД чем старые совко-кочегарки. Тоже экономия. А еше потребитель может оперативно маневрировать своим котлом и не греть воздух если на улице тепло и не мерзнуть в мороз если трубу прорвало.
Но увы керманычи тогда потеряют навар и поэтому вся страна у них в заложниках.
|