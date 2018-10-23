«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги

Додано: Суб 27 жов, 2018 14:50

galex написав: а если полдома так сделает? а если полдома так сделает?

И что? Вы оплачиваете за газ/электрику для отопления СВОЕЙ квартиры. Если часть тепла и попадает соседям а у вас в потомках есть дедушка Скрудж с его хронической жадностью) то кто вам мешает утеплить стены так что соседу не попадет ни одной калории тепла?И да вы то живете в комфорте +18-22 а сосед будет в паре свитеров ходить при +10 максимум)).. В любом случае лучше и дешевле оплатить незначительные потери тепла, которые попадут соседу чем переплачивать за потери в теплотрассе, старые котлы с КПД 60% и накрутку олигархов. Да и экономике страны выгодно - рабичие места по производству утепления, спрос на котлы, экономия газа, то есть понизив на 30% потребление газа можно выйти только на свою добычу и не надо закупать его где то там.Это уменьшит отток валюты и гривна станет стабильнее. Давно пора отказаться от ЦО этого пережитка совкового гигантизма.