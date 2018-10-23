«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги

Додано: Суб 27 жов, 2018 21:24

Нафтогазу может и разрешили. Но населению нельзя отключать отопление.

Отключите сначала киевский водоканал от электроснабжения за долги.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.