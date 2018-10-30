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«Нафтогазу» дозволили відключати
українцям тепло за борги

«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:31

«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:31

сподіватися тут простим українцям можна тільки на передвиборчі настрої влади

Може краще заплатити борги за опалення?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:42

Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг

  0mage0 написав:Може краще заплатити борги за опалення?
Не все его могут, да и не все хотят.
Намного проще разрешить ставить автономное отопление. Газ или электрику намного проще отрезать должнику и при этом все остальные жильцы не станут заложниками. Кстати оно и дешевле, не надо платить за потери в трубе, за саму кочегарку и амортизацию и ремонт труб + работяг + накрутки обслуживающей конторы. Оборудование у потребителя намного современнее и имеет больший КПД чем старые совко-кочегарки. Тоже экономия. А еше потребитель может оперативно маневрировать своим котлом и не греть воздух если на улице тепло и не мерзнуть в мороз если трубу прорвало.
Но увы керманычи тогда потеряют навар и поэтому вся страна у них в заложниках.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 05:03

Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг

  Джон написав:. А еше потребитель может оперативно маневрировать своим котлом и не греть воздух если на улице тепло и не мерзнуть в мороз если трубу прорвало.


по опыту дачного обогрева - когда топишь в одной комнате, смежную тоже постепенно слегка обогревает. так что есть соблазн все отключить, хорошо утеплить все что выходит на внешнюю сторону и греться на шару от соседей.

а если полдома так сделает?
galex
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:50

Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг

  galex написав:а если полдома так сделает?

И что? Вы оплачиваете за газ/электрику для отопления СВОЕЙ квартиры. Если часть тепла и попадает соседям а у вас в потомках есть дедушка Скрудж с его хронической жадностью) то кто вам мешает утеплить стены так что соседу не попадет ни одной калории тепла?
И да вы то живете в комфорте +18-22 а сосед будет в паре свитеров ходить при +10 максимум)).. В любом случае лучше и дешевле оплатить незначительные потери тепла, которые попадут соседу чем переплачивать за потери в теплотрассе, старые котлы с КПД 60% и накрутку олигархов. Да и экономике страны выгодно - рабичие места по производству утепления, спрос на котлы, экономия газа, то есть понизив на 30% потребление газа можно выйти только на свою добычу и не надо закупать его где то там.Это уменьшит отток валюты и гривна станет стабильнее. Давно пора отказаться от ЦО этого пережитка совкового гигантизма.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:31

  Джон написав:
  galex написав:а если полдома так сделает?

И что? Вы оплачиваете за газ/электрику для отопления СВОЕЙ квартиры. Если часть тепла и попадает соседям а у вас в потомках есть дедушка Скрудж с его хронической жадностью) то кто вам мешает утеплить стены так что соседу не попадет ни одной калории тепла?
И да вы то живете в комфорте +18-22 а сосед будет в паре свитеров ходить при +10 максимум)).. В любом случае лучше и дешевле оплатить незначительные потери тепла, которые попадут соседу чем переплачивать за потери в теплотрассе, старые котлы с КПД 60% и накрутку олигархов. Да и экономике страны выгодно - рабичие места по производству утепления, спрос на котлы, экономия газа, то есть понизив на 30% потребление газа можно выйти только на свою добычу и не надо закупать его где то там.Это уменьшит отток валюты и гривна станет стабильнее. Давно пора отказаться от ЦО этого пережитка совкового гигантизма.


Ну что ж, меня вы убедили. Остается поубеждать более 50% жителей дома (вроде только на этих условиях разрешают отключаться от сети).
galex
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:24

Нафтогазу может и разрешили. Но населению нельзя отключать отопление.
Отключите сначала киевский водоканал от электроснабжения за долги.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:32

  galex написав:Остается поубеждать более 50% жителей дома (вроде только на этих условиях разрешают отключаться от сети).


Убеждать нужно 100%, а не более 50%. А по обогреву от соседей могу сказать, что когда зимой в квартире не жили (и, ессно, котел не включали), ниже 15 градусов температура не падала. Сколько соседи наваливали у себя в квартирах, не могу знать. Квартира торцевая.
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summacut
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:07

национальная комиссия... что в этой комиссии национального?... ничего.. поэтому такие и подобные "разрешения" высераются от так называемой комиссии...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:41

Только переход на индивидуальный учёт в каждой квартире будет выходом из ситуации. А чтобы не обогревать соседей, изоляцию нужно делать. Пусть каждый сам решает, чем он будет греться. Контроль нужен ещё за Гройсманом и Ко, потому что тарифы явно завышены.
ygn
 
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