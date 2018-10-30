|
|
«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:24
summacut написав:
Убеждать нужно 100%, а не более 50%
Немного уточню, что бы отключиться полностью то да 100% а что бы поставить квартирные приборы учета (в старом доме с вертикальной разводкой) надо 50%.
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 646
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:26
Cler написав:
а может лучше менять антинародную власть на более алекватную?...
Не ну шо вы такое говорите), а если "путин нападет" или "шатун" придет?))
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 646
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему