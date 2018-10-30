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«Нафтогазу» дозволили відключати
українцям тепло за борги

«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:24

Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг

  summacut написав:Убеждать нужно 100%, а не более 50%

Немного уточню, что бы отключиться полностью то да 100% а что бы поставить квартирные приборы учета (в старом доме с вертикальной разводкой) надо 50%.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:26

Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг

  Cler написав:а может лучше менять антинародную власть на более алекватную?...
Не ну шо вы такое говорите), а если "путин нападет" или "шатун" придет?))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:39

  Джон написав:
  Cler написав:а может лучше менять антинародную власть на более алекватную?...

Не ну шо вы такое говорите), а если "путин нападет" или "шатун" придет?))

не стоит обращать внимания на мантры власти - чем быстрее мы поменяем власть на более адекватную, тем быстрее мы начнём выбираться из пропасти...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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