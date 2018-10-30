«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги

Немного уточню, что бы отключиться полностью то да 100% а что бы поставить квартирные приборы учета (в старом доме с вертикальной разводкой) надо 50%.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 16:24
Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:26
Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг
Додано: Нед 04 лис, 2018 17:39
не стоит обращать внимания на мантры власти - чем быстрее мы поменяем власть на более адекватную, тем быстрее мы начнём выбираться из пропасти...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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