RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Нафтогазу» дозволили відключати
українцям тепло за борги

«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:24

Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг

  summacut написав:Убеждать нужно 100%, а не более 50%

Немного уточню, что бы отключиться полностью то да 100% а что бы поставить квартирные приборы учета (в старом доме с вертикальной разводкой) надо 50%.
Джон
 
Повідомлень: 659
З нами з: 16.03.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:26

Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг

  Cler написав:а может лучше менять антинародную власть на более алекватную?...
Не ну шо вы такое говорите), а если "путин нападет" или "шатун" придет?))
Джон
 
Повідомлень: 659
З нами з: 16.03.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:39

  Джон написав:
  Cler написав:а может лучше менять антинародную власть на более алекватную?...

Не ну шо вы такое говорите), а если "путин нападет" или "шатун" придет?))

не стоит обращать внимания на мантры власти - чем быстрее мы поменяем власть на более адекватную, тем быстрее мы начнём выбираться из пропасти...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 15.07.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:32

  Джон написав:
  summacut написав:Убеждать нужно 100%, а не более 50%

Немного уточню, что бы отключиться полностью то да 100% а что бы поставить квартирные приборы учета (в старом доме с вертикальной разводкой) надо 50%.

А толку. Если хотят ввести абонку не зависимо от того, чем пользуешся. Даже через суд нельзя разорвать договор на ЦО, но пока нет абонки можно его не оплачивать переврів себе подачу тепла(горизонтальная разводка)
bbc_80
 
Повідомлень: 105
З нами з: 23.04.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 05 лис, 2018 08:40
30 1155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 23:37
DONALD
"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева 1, 2
R2 » Нед 04 лис, 2018 18:04
10 492
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 15:09
Kart
Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 24 жов, 2018 16:41
42 1763
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лис, 2018 21:17
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13444)
05.11.2018 23:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.