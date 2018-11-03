«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги

Немного уточню, что бы отключиться полностью то да 100% а что бы поставить квартирные приборы учета (в старом доме с вертикальной разводкой) надо 50%.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 16:24
Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:26
Re: «Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борг
Додано: Нед 04 лис, 2018 17:39
не стоит обращать внимания на мантры власти - чем быстрее мы поменяем власть на более адекватную, тем быстрее мы начнём выбираться из пропасти...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:32
А толку. Если хотят ввести абонку не зависимо от того, чем пользуешся. Даже через суд нельзя разорвать договор на ЦО, но пока нет абонки можно его не оплачивать переврів себе подачу тепла(горизонтальная разводка)
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