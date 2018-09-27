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Зубко заявив про можливість
зменшити комунальні рахунки...

Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:58

Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляє віце-прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки вчетверо.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:58

зачем же так врать? законы физики ещё никто не отменял и сократить энергопотреблени жилого здания в 4 раза невозможно!...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:11

Тракторист
Если в подъездах выбиты окна или кое как заколочены - можно и в 10 раз сократить
Конрад Карлович
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