Про це заявляє віце-прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки вчетверо.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:58
Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки вчетверо.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:58
зачем же так врать? законы физики ещё никто не отменял и сократить энергопотреблени жилого здания в 4 раза невозможно!...
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:11
Тракторист
Если в подъездах выбиты окна или кое как заколочены - можно и в 10 раз сократить
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