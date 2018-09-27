Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...

Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:06

Зубко - некомпетентное "дерево". Максимум на 30...50%. А если учесть стоимость работ, стоимость электричества для работы насосов, стоимость обслуживания и ремонта - то получится около 30%.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!