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Зубко заявив про можливість
зменшити комунальні рахунки...

Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:58

Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляє віце-прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки вчетверо.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:58

зачем же так врать? законы физики ещё никто не отменял и сократить энергопотреблени жилого здания в 4 раза невозможно!...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:11

Тракторист
Если в подъездах выбиты окна или кое как заколочены - можно и в 10 раз сократить
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:14

  Конрад Карлович написав:Тракторист
Если в подъездах выбиты окна или кое как заколочены - можно и в 10 раз сократить

невозможно, потери в подьездах это максимум 15%...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:38

:shock:
Изначально бред по содержанию:
1. "Чиновник" за то, что отвечает обязан сам самостоятельно своими руками организовывать и выполнять "энергоэффективность"
2. Этот только выбивает средства и их осваивает, с чего и кормиться.
3. Что бы не забывали: кто лучше знает, как утеплить свой дом жилец или "чиновник"? :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:06

Зубко - некомпетентное "дерево". Максимум на 30...50%. А если учесть стоимость работ, стоимость электричества для работы насосов, стоимость обслуживания и ремонта - то получится около 30%.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:06

  Тракторист написав:зачем же так врать? законы физики ещё никто не отменял и сократить энергопотреблени жилого здания в 4 раза невозможно!...


Совершенно верно, физику не обманешь.
В 4 раза можно сэкономить только за счет тех, кто не установил счетчиков (они все оплатят). Но когда все поставят счетчики (общая стоимость для всех останется неизменной) поднимут тарифы и в итоге все будут платить столько же, сколько и до установки счетчиков.
Существенное снижение возможно только если тепло является отходом при каком нибудь производстве, например, электроэнергии на ТЭЦ или АЭС.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:55

  zloy_ukr написав:Зубко - некомпетентное "дерево". Максимум на 30...50%. А если учесть стоимость работ, стоимость электричества для работы насосов, стоимость обслуживания и ремонта - то получится около 30%.

Подтверждаю. Из личного опыта: до утепления дома уходило зимой 1000-1100 м3, после утепления - 600 м3 (правда последние три зимы были, на радость правительства, необычайно тёплые). Стены утеплены пенопластом 100мм., крыша -200 мм., окна Рехау двойной стеклопакет. Сделано всё, но экономии в 4 раза, увы, не наблюдается. Денюжка ещё не скоро отобьётся.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:13

Раза в два+ точно можно сократить оплату (даже при нынешних ценах на газ), если: 1) отключиться от центрального отопления и горячего водоснабжения и перейти на индивидуальный подогрев; 2) все-таки выполнить то, о чем говорит пан Зубко. А центральные котельные - основной тормоз всего этого процесса, главный источник потерь тепла и коррупции. Конечно, местные власти сделают все, чтобы оставить эти пожиратели газа.
ygn
 
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