Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...

ygn написав:Раза в два+ точно можно сократить оплату (даже при нынешних ценах на газ), если: 1) отключиться от центрального отопления и горячего водоснабжения и перейти на индивидуальный подогрев; 2) все-таки выполнить то, о чем говорит пан Зубко. А центральные котельные - основной тормоз всего этого процесса, главный источник потерь тепла и коррупции. Конечно, местные власти сделают все, чтобы оставить эти пожиратели газа.
Я интересовался у людей, кто поставил индивидуальное отопление - неплохая экономия есть, когда на улице тепло (может в два и более раз). А в морозы экономии практически нет, разве что отапливать не всю квартиру.
Но с индивидуальным отоплением в многоквартирных домах есть один нехороший вопрос. Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.