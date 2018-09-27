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Зубко заявив про можливість
зменшити комунальні рахунки...

Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:15

  ygn написав:Раза в два+ точно можно сократить оплату (даже при нынешних ценах на газ), если: 1) отключиться от центрального отопления и горячего водоснабжения и перейти на индивидуальный подогрев; 2) все-таки выполнить то, о чем говорит пан Зубко. А центральные котельные - основной тормоз всего этого процесса, главный источник потерь тепла и коррупции. Конечно, местные власти сделают все, чтобы оставить эти пожиратели газа.


Я интересовался у людей, кто поставил индивидуальное отопление - неплохая экономия есть, когда на улице тепло (может в два и более раз). А в морозы экономии практически нет, разве что отапливать не всю квартиру.
Но с индивидуальным отоплением в многоквартирных домах есть один нехороший вопрос. Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:10

  Кузя написав:Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.

один интересный факт: при сгорании газа в современном отопительно котле в продуктах сгорания содержится окиси углерода (СО) менее 0,05%. в то время как при утреннем прогреве двигателя внутреннего сгорания (ДВС) концентрации окиси углерода (СО) может достигать 1,5%. то есть при мощности ДВС около 50 кВт при прогреве выбросы СО могут быть на уровне выбросов котла мощностью в 1,5 МВт = 60-90 индивидуальных котлов для поквартиного отопления...
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 23:48

Re: Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки.

  Juna написав:Уже говорили, что чем больше людей отключится от централизованого - тем выше поднимут цены на эти услуги дабы "помочь" тем кто их предоставляет.

В Ужгороде нет ЦО и нормально. ЦО это зло. И иного пути как от него отказаться нет. В противном случае массовые задолжности кучи судов и неоплаченные счета.
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  #<12
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