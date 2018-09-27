Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...
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ygn написав:Раза в два+ точно можно сократить оплату (даже при нынешних ценах на газ), если: 1) отключиться от центрального отопления и горячего водоснабжения и перейти на индивидуальный подогрев; 2) все-таки выполнить то, о чем говорит пан Зубко. А центральные котельные - основной тормоз всего этого процесса, главный источник потерь тепла и коррупции. Конечно, местные власти сделают все, чтобы оставить эти пожиратели газа.
Я интересовался у людей, кто поставил индивидуальное отопление - неплохая экономия есть, когда на улице тепло (может в два и более раз). А в морозы экономии практически нет, разве что отапливать не всю квартиру. Но с индивидуальным отоплением в многоквартирных домах есть один нехороший вопрос. Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.
Кузя написав:Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.
один интересный факт: при сгорании газа в современном отопительно котле в продуктах сгорания содержится окиси углерода (СО) менее 0,05%. в то время как при утреннем прогреве двигателя внутреннего сгорания (ДВС) концентрации окиси углерода (СО) может достигать 1,5%. то есть при мощности ДВС около 50 кВт при прогреве выбросы СО могут быть на уровне выбросов котла мощностью в 1,5 МВт = 60-90 индивидуальных котлов для поквартиного отопления...
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Кузя написав:Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.
один интересный факт: при сгорании газа в современном отопительно котле в продуктах сгорания содержится окиси углерода (СО) менее 0,05%. в то время как при утреннем прогреве двигателя внутреннего сгорания (ДВС) концентрации окиси углерода (СО) может достигать 1,5%. то есть при мощности ДВС около 50 кВт при прогреве выбросы СО могут быть на уровне выбросов котла мощностью в 1,5 МВт = 60-90 индивидуальных котлов для поквартиного отопления...
Давайте еще поговорим о выбросах литейного или химического производства, разница будет еще больше. Причем здесь сравнение с прогревом ДВС (лично я завожусь и уезжаю сразу).
Эти котлы будут работать круглосуточно и днем и ночью и помимо СО там будет и СО2 и еще всякой дряни, которая содержится в газе. И всем этим постоянно будем дышать. По моему есть требование, дымовая труба должна быть выведена выше крыши.