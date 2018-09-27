Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...
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ygn написав:Раза в два+ точно можно сократить оплату (даже при нынешних ценах на газ), если: 1) отключиться от центрального отопления и горячего водоснабжения и перейти на индивидуальный подогрев; 2) все-таки выполнить то, о чем говорит пан Зубко. А центральные котельные - основной тормоз всего этого процесса, главный источник потерь тепла и коррупции. Конечно, местные власти сделают все, чтобы оставить эти пожиратели газа.
Я интересовался у людей, кто поставил индивидуальное отопление - неплохая экономия есть, когда на улице тепло (может в два и более раз). А в морозы экономии практически нет, разве что отапливать не всю квартиру. Но с индивидуальным отоплением в многоквартирных домах есть один нехороший вопрос. Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.
Кузя написав:Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.
один интересный факт: при сгорании газа в современном отопительно котле в продуктах сгорания содержится окиси углерода (СО) менее 0,05%. в то время как при утреннем прогреве двигателя внутреннего сгорания (ДВС) концентрации окиси углерода (СО) может достигать 1,5%. то есть при мощности ДВС около 50 кВт при прогреве выбросы СО могут быть на уровне выбросов котла мощностью в 1,5 МВт = 60-90 индивидуальных котлов для поквартиного отопления...
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Кузя написав:Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.
один интересный факт: при сгорании газа в современном отопительно котле в продуктах сгорания содержится окиси углерода (СО) менее 0,05%. в то время как при утреннем прогреве двигателя внутреннего сгорания (ДВС) концентрации окиси углерода (СО) может достигать 1,5%. то есть при мощности ДВС около 50 кВт при прогреве выбросы СО могут быть на уровне выбросов котла мощностью в 1,5 МВт = 60-90 индивидуальных котлов для поквартиного отопления...
Давайте еще поговорим о выбросах литейного или химического производства, разница будет еще больше. Причем здесь сравнение с прогревом ДВС (лично я завожусь и уезжаю сразу).
Эти котлы будут работать круглосуточно и днем и ночью и помимо СО там будет и СО2 и еще всякой дряни, которая содержится в газе. И всем этим постоянно будем дышать. По моему есть требование, дымовая труба должна быть выведена выше крыши.
Кузя написав:Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.
один интересный факт: при сгорании газа в современном отопительно котле в продуктах сгорания содержится окиси углерода (СО) менее 0,05%. в то время как при утреннем прогреве двигателя внутреннего сгорания (ДВС) концентрации окиси углерода (СО) может достигать 1,5%. то есть при мощности ДВС около 50 кВт при прогреве выбросы СО могут быть на уровне выбросов котла мощностью в 1,5 МВт = 60-90 индивидуальных котлов для поквартиного отопления...
Давайте еще поговорим о выбросах литейного или химического производства, разница будет еще больше. Причем здесь сравнение с прогревом ДВС (лично я завожусь и уезжаю сразу).
Эти котлы будут работать круглосуточно и днем и ночью и помимо СО там будет и СО2 и еще всякой дряни, которая содержится в газе. И всем этим постоянно будем дышать. По моему есть требование, дымовая труба должна быть выведена выше крыши.
это лишь была илюстрация того, что отопительные котлы в городах - это не самый большой загрязнитель...
что касается дымовой трубы, то вы очевидно имеете ввиду котлы с естественной тягой, но такие котлы могут устанавливаться только в зданиях не более 5 этажей, но сегодня установка котлов разрешена в зданиях высотой до 10 этажей, где как правило применяются котлы с дымососами...
что касается круглосуточности работы котла, то вы очень сильно преувеличиваете. если речь идёт о теплоснабжении квартиры, то котёл как правило выбирается исходя из необходимости покрыть нагрузку на горячее водоснабжение - 20-25 кВт, но с такой мощностью котёл как правило работает не более 1 часа в сутки. расчётная нагрузкана отопление квартиры как правило не превышает 6-8 кВт, но с этаой мошностью котёл работает только в расчётный период (для Киева -22 градуса Цельсия), который составляет по данным климатологии за последние 50 лет не более 3% отопительго периода. средняя же температура отопительного периода например для Киева -1 градус Цельсия, то есть средняя мощность котла в режиме отопления составляет 3-4 кВт - это примерно 15-20% времени работы котла...
кстати, от газовой плиты на кухне будет значительно больше проблем для вашего здоровья, чем от отопительного котла...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua