Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...

Додано: Нед 28 жов, 2018 11:45

Кузя написав: Тракторист написав: Кузя написав: Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным. Когда все поставят себе индивидуальные котлы то открыть форточку и подышать свежим воздухом становится проблематичным.

один интересный факт: при сгорании газа в современном отопительно котле в продуктах сгорания содержится окиси углерода (СО) менее 0,05%. в то время как при утреннем прогреве двигателя внутреннего сгорания (ДВС) концентрации окиси углерода (СО) может достигать 1,5%. то есть при мощности ДВС около 50 кВт при прогреве выбросы СО могут быть на уровне выбросов котла мощностью в 1,5 МВт = 60-90 индивидуальных котлов для поквартиного отопления... один интересный факт: при сгорании газа в современном отопительно котле в продуктах сгорания содержится окиси углерода (СО) менее 0,05%. в то время как при утреннем прогреве двигателя внутреннего сгорания (ДВС) концентрации окиси углерода (СО) может достигать 1,5%. то есть при мощности ДВС около 50 кВт при прогреве выбросы СО могут быть на уровне выбросов котла мощностью в 1,5 МВт = 60-90 индивидуальных котлов для поквартиного отопления...

Давайте еще поговорим о выбросах литейного или химического производства, разница будет еще больше. Причем здесь сравнение с прогревом ДВС (лично я завожусь и уезжаю сразу).



Эти котлы будут работать круглосуточно и днем и ночью и помимо СО там будет и СО2 и еще всякой дряни, которая содержится в газе. И всем этим постоянно будем дышать. По моему есть требование, дымовая труба должна быть выведена выше крыши. Давайте еще поговорим о выбросах литейного или химического производства, разница будет еще больше. Причем здесь сравнение с прогревом ДВС (лично я завожусь и уезжаю сразу).Эти котлы будут работать круглосуточно и днем и ночью и помимо СО там будет и СО2 и еще всякой дряни, которая содержится в газе. И всем этим постоянно будем дышать. По моему есть требование, дымовая труба должна быть выведена выше крыши.

это лишь была илюстрация того, что отопительные котлы в городах - это не самый большой загрязнитель...что касается дымовой трубы, то вы очевидно имеете ввиду котлы с естественной тягой, но такие котлы могут устанавливаться только в зданиях не более 5 этажей, но сегодня установка котлов разрешена в зданиях высотой до 10 этажей, где как правило применяются котлы с дымососами...что касается круглосуточности работы котла, то вы очень сильно преувеличиваете. если речь идёт о теплоснабжении квартиры, то котёл как правило выбирается исходя из необходимости покрыть нагрузку на горячее водоснабжение - 20-25 кВт, но с такой мощностью котёл как правило работает не более 1 часа в сутки. расчётная нагрузкана отопление квартиры как правило не превышает 6-8 кВт, но с этаой мошностью котёл работает только в расчётный период (для Киева -22 градуса Цельсия), который составляет по данным климатологии за последние 50 лет не более 3% отопительго периода. средняя же температура отопительного периода например для Киева -1 градус Цельсия, то есть средняя мощность котла в режиме отопления составляет 3-4 кВт - это примерно 15-20% времени работы котла...кстати, от газовой плиты на кухне будет значительно больше проблем для вашего здоровья, чем от отопительного котла...