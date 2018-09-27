Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...

Додано: Нед 28 жов, 2018 14:54

Кузя написав: Позвольте не согласиться, насчет плиты. Объем сжигаемого газа раз в 10, а то и более, в котле больше. При нормальной вытяжке особых проблем на кухне не должно быть, если ничего на плиту не сбежит или не пригорит. Там дымоход как раз на крышу выходит Позвольте не согласиться, насчет плиты.. При нормальной вытяжке особых проблем на кухне не должно быть, если ничего на плиту не сбежит или не пригорит. Там дымоход как раз на крышу выходит

вы опять сильно преувеличиваете - расход газа на полной мощности у бытового котла 2-2,5 м3/ч, а у 4-х комфорочной газовой плиты 1,2 м3/ч, так что разница в 10 раз может получится только если вы используете 1 из 4 комфорок и не самую мощную...что касается нормальной вытяжки, то тоже не всё так однозначно: в Украине эксплуатируется около 10 млн. газовых плит и как минимум 7-7,5 млн. из них установлены на кухнях с естественной вытяжкой. то что вы в данном случае назвали дымоходом таковым не является - с точки зрения терминологии это вентиляционный канал. по нормам в кухнях с 4-х комфорочной плитой для обеспечения необходимого качества воздуха рабочей зоны необходимо обеспечить воздухообмен (подачу свежего воздуха) не менее 90 м3/ч. как я написал выше 70-75% кухонь в Украине не имеют механической вытяжки (а там где она есть её не всегда включают при работе газовой плиты). воздухообмен в данном случае должен обеспечиваться вентканалами, которые работают на разности плотностей воздуха в помещении и наружного воздуха из-за разности температур в помещении и на улице. расчётными условиями для проектирования являются наружная температура +5 градусов Цельсия и открытое окно в помещении. во-первых, окна при работе газовой плиты не всегда открыты, а во-вторых, не всегда наружная температура +5 - примерно 2/3 времени в году наружная температура выше заявленых +5 и соответственно существующие вентканалы даже теоретически не могут обеспечить нормативный воздухообмен в помещении кухни, а в летнее время, когда наружная температура выше температуры в помещении мы можем даже наблюдать обратную тягу...