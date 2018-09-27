шумовые характеристики от дымососа укладываются в те же 35 дб - в зависимости от тепловой мощности котла мощность этого устройства составляет как правило не более 10-15 Вт.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 15:02
шумовые характеристики от дымососа укладываются в те же 35 дб - в зависимости от тепловой мощности котла мощность этого устройства составляет как правило не более 10-15 Вт.
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:08
возможно я не совсем правильно вас понял: вы писали о потреблении в месяц, а я о максимальном часовом потреблении - как говорится scusi... но в любом случае такая разница в объёме сжигаемого газа не делает газовую плиту более полезной для вашего здоровья...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:30
Re: Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки.
От печек соседей я не страдаю, на свою и вытяжку могу поставить и окно открыть. А от котлов соседей я никуда не денусь - они коптят мне прямо в окно - средний этаж, вокруг одни котлы. Более менее нормально когда ветер дует.
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