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Зубко заявив про можливість
зменшити комунальні рахунки...

Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:02

  Кузя написав:Я интересовался шумом не от газовых горелок котла (опыт эксплуатации газовой колонки Junkers оставил только положительные впечатления), а шумом самого дымососа - электромотора и вентилятора.

шумовые характеристики от дымососа укладываются в те же 35 дб - в зависимости от тепловой мощности котла мощность этого устройства составляет как правило не более 10-15 Вт.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:08

  Кузя написав:
  Тракторист написав:
  Кузя написав:Позвольте не согласиться, насчет плиты. Объем сжигаемого газа раз в 10, а то и более, в котле больше. При нормальной вытяжке особых проблем на кухне не должно быть, если ничего на плиту не сбежит или не пригорит. Там дымоход как раз на крышу выходит

вы опять сильно преувеличиваете - расход газа на полной мощности у бытового котла 2-2,5 м3/ч, а у 4-х комфорочной газовой плиты 1,2 м3/ч, так что разница в 10 раз может получится только если вы используете 1 из 4 комфорок и не самую мощную...

Норма потребления варочного газа на одного человека в месяц - было 6 м3, сейчас 4,4 м3. Котел в месяц потребляет порядка 200-500 м3, в зависимости от площади квартиры времени года и объема подогреваемой воды. Так что более чем в 10 раз. :)

возможно я не совсем правильно вас понял: вы писали о потреблении в месяц, а я о максимальном часовом потреблении - как говорится scusi... но в любом случае такая разница в объёме сжигаемого газа не делает газовую плиту более полезной для вашего здоровья... :D
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:30

Re: Зубко заявив про можливість зменшити комунальні рахунки.

  Тракторист написав:возможно я не совсем правильно вас понял: вы писали о потреблении в месяц, а я о максимальном часовом потреблении - как говорится scusi... но в любом случае такая разница в объёме сжигаемого газа не делает газовую плиту более полезной для вашего здоровья...


От печек соседей я не страдаю, на свою и вытяжку могу поставить и окно открыть. А от котлов соседей я никуда не денусь - они коптят мне прямо в окно - средний этаж, вокруг одни котлы. Более менее нормально когда ветер дует.
Кузя
 
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