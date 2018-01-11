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Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Максим Нефедов.
Дивися повний текст Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення євробондів вплине на курс гривні
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:15
Класс когда 75 процентов годовых!!
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antipeopple
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