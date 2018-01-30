Про це повідомив Максим Нефедов.
Дивися повний текст Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення євробондів вплине на курс гривні.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:15
Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення євробондів вплине на курс гривні.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:38
Ошибка в статье - не может быть 75% годовых. Или запятая нужна или это цифра за все 10 лет.
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