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Мінекономрозвитку спрогнозувало,
як розміщення...

Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:15

Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Максим Нефедов.

Дивися повний текст Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення євробондів вплине на курс гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:15

Класс когда 75 процентов годовых!!
antipeopple
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:38

Ошибка в статье - не может быть 75% годовых. Или запятая нужна или это цифра за все 10 лет.
vladsavran
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:31

  vladsavran написав:Ошибка в статье - не может быть 75% годовых. Или запятая нужна или это цифра за все 10 лет.

Потерялась девятка и запятая - 9,75%.
Странно другое, в Европе берут под 9,75%, а у своих граждан - под 4-5%, из которых еще и 20% снимают.
Кузя
 
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